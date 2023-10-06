العتال لأعضاء الزمالك: مستعد للتعاون مع أي مجلس من أجل خدمة النادي

محمد اسماعيل - القاهرة - واصل هاني العتال نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق و المرشح على نفس المنصب في الانتخابات المقبلة، جولاته داخل النادي الأبيض وحديثه مع أعضاء الجمعية العمومية.

و علم موقع "الخليج 365"، أن هاني العتال عقد ندوة داخل النادي وتحدث مع الأعضاء حرصه الدائم على دعم النادي و محاولاته لحل الأزمات التي يعاني منها القلعة البيضاء، خاصة وأنه سبق وتعامل مع مجالس سابقة.

أوضح "العتال"، خلال ندوته أنه مستعد للعمل مع أي أشخاص من أجل خدمة النادي قائلا: "لا أحب الأحاديث و الوعود و شعاري دائما هو الأفعال من أجل خدمة أعضاء النادي".

وأتم تصريحاته: "حصلت من قبل على أرض لنادي الزمالك في محافظة مرسى مطروح و لا أعلم مصيرها حاليًا، كذلك يجب العمل على تطوير خدمات مصيف النادي، خاصة وأن السنوات الماضية شهدت تراجع في الخدمات وكذلك وجود مديونية على النادي في مصيف مطروح".

وكان هاني العتال قام بالمساهمة في حل أزمةالملابس الرياضية لفرق السلة و اليد و الطائرة بالنادي، وقام أيضا بالتبرع بمبلغ 2 مليون جنيه لفريق اليد لحل أزمة القيد، مرورا بإعلانه التبرع بتكاليف حملته الانتخابية وتوجيهها إلى النادي لحل الأزمات المختلفة.