كل ما تريد معرفته عن مجموعات بطولة الكونفدرالية الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - أقيمت اليوم الجمعة قرعة دور المجموعات، لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، في العاصمة الجنوب أفريقية جوهانسبرج.

ويشارك في دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية فريقي الزمالك ومودرن فيوتشر.

وينشر موقع "الخليج 365"، جدول المجموعات الكامل لدور ال16 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية:

-المجموعة الأولى: اتحاد العاصمة الجزائري، فيوتشر ، سوبر سبورت يونايتد، الهلال الليبي.

-المجموعة الثانية: الزمالك، ساجرادا الإنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.

-المجموعة الثالثة: ريفرز يونايتد النيجيري، الأفريقي التونسي دريمز الغيني، لوبيتو الأنجولي.

-المجموعة الرابعة؛ نهضة بركان المغربي، ديارا الكونغولي الملعب المالي، سيخوخون الجنوب أفريقي.