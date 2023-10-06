فيوتشر يصطدم باتحاد العاصمة الجزائري في مجموعات الكونفدرالية الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - أسفرت قرعة بطولة الكونفدرالية التي أقيمت منذ قليل في العاصمة الجنوب إفريقية جوهانسبرج، عن وجود نادي مودرن فيوتشر ضمن المجموعة الأولى.

ويقع فريق مودرن فيوتشر ضمن المجموعة التي تضم كل من: اتحاد العاصمة الجزائري، سوبر سبورت يونايتد، الهلال الليبي.

وكان نادي مودرن فيوتشر صعد إلى دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعد تخطي عقبة فريق سينجيدا بمجموع المباراتين 2/4.

جدير بالذكر أن نادي مودرن فيوتشر يشارك في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعد احتلاله المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري في الموسم الماضي.