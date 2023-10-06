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تعرف على مواعيد مباريات الزمالك في دور المجموعات بالكونفدرالية

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محمد اسماعيل - القاهرة - أقيمت اليوم الجمعة، قرعة دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، التي يشارك فيها فريقي الزمالك وفيوتشر.

وأسفرت القرعة عن تواجد نادي الزمالك ضمن المجموعة الثانية بجانب كل من: ساجرادا الأنجولي وسوار الغيني وأبو سليم الليبي.

وينشر موقع الخليج 365 مواعيد مباريات الزمالك في دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية 2023/2024:

-الجولة الأولى : الزمالك × أبو سليم الليبي - في القاهرة - 26 نوفمبر 2023

-الجولة الثانية : سوار الغيني × الزمالك - خارج القاهرة- 3 ديسمبر 2023

-الجولة الثالثة : الزمالك × ساجرادا الأنجولي - في القاهرة - 10 ديسمبر 2023

-الجولة الرابعة : ساجرادا الأنجولي × الزمالك - خارج القاهرة - 20 ديسمبر 2023

-الجولة الخامسة : أبو سليم الليبي × الزمالك - خارج القاهرة - 25 فبراير 2024

-الجولة السادسة : الزمالك × سوار الغيني - في القاهرة - 3 مارس 2024

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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