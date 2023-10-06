تعرف على مواعيد مباريات الزمالك في دور المجموعات بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - أقيمت اليوم الجمعة، قرعة دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، التي يشارك فيها فريقي الزمالك وفيوتشر.
وأسفرت القرعة عن تواجد نادي الزمالك ضمن المجموعة الثانية بجانب كل من: ساجرادا الأنجولي وسوار الغيني وأبو سليم الليبي.
وينشر موقع الخليج 365 مواعيد مباريات الزمالك في دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية 2023/2024:
-الجولة الأولى : الزمالك × أبو سليم الليبي - في القاهرة - 26 نوفمبر 2023
-الجولة الثانية : سوار الغيني × الزمالك - خارج القاهرة- 3 ديسمبر 2023
-الجولة الثالثة : الزمالك × ساجرادا الأنجولي - في القاهرة - 10 ديسمبر 2023
-الجولة الرابعة : ساجرادا الأنجولي × الزمالك - خارج القاهرة - 20 ديسمبر 2023
-الجولة الخامسة : أبو سليم الليبي × الزمالك - خارج القاهرة - 25 فبراير 2024
-الجولة السادسة : الزمالك × سوار الغيني - في القاهرة - 3 مارس 2024