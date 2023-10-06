تعرف على مواعيد مباريات الزمالك في دور المجموعات بالكونفدرالية

وأسفرت القرعة عن تواجد نادي الزمالك ضمن المجموعة الثانية بجانب كل من: ساجرادا الأنجولي وسوار الغيني وأبو سليم الليبي.

محمد اسماعيل - القاهرة - أقيمت اليوم الجمعة، قرعة دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، التي يشارك فيها فريقي الزمالك وفيوتشر.

محمد يوسف

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