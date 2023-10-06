مواعيد مباريات فيوتشر بدور المجموعات من الكونفدرالية الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - أقيمت اليوم نتائج قرعة دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الأفريقية، وأسفرت عن وقوع فريق مودرن فيوتشر بالمجموعة الأولى رفقة الهلال الليبي وسوبر سبور الجنوب أفريقي واتحاد العاصمة الجزائري.

وينشر موقع الخليج 365 مواعيد مباريات فريق مودرن فيوتشر في دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية:

-الجولة الأولي - 26 نوفمبر: مودرن فيوتشر سوبر سبورت الجنوب أفريقي في القاهرة.

-الجولة الثانية- 3 ديسمبر: مودرن فيوتشر والهلال الليبي خارج القاهرة.

-الجولة الثالثة - 10 ديسمبر: مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة الجزائري خارج القاهرة.

-الجولة الرابعة - 20 ديسمبر: مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة الجزائري في القاهرة.

-الجولة الخامسة - 25 فبراير 2024: مودرن فيوتشر وسوبر سبورت الجنوب افريقي في القاهرة.

-الجولة السادسة: 3 مارس 2024: مودرن فيوتشر والهلال الليبي في القاهرة.