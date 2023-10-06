فانتازي.. ارتفاع سعر سون اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

شهد اليوم الجمعة ارتفاع سعر ثلاث لاعبين فقط من بينهم سون هيونج مين، بجانب انخفاض سعر ستيرلينج جناح نادي تشيلسي، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعًا أو انخفاضًا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ونستعرض أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم 6 أكتوبر وفقًا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

جيمس تاركوفسكي (إيفرتون) 4.5 مليون جنيه إسترليني.

سون هيونج مين (توتنهام) 9.4 مليون جنيه إسترليني.

بيدرو بورو (توتنهام) 5.1 مليون جنيه إسترليني.

لاعبون انخفضت أسعارهم

جاكوب كيويور (أرسنال) 4.3 مليون جنيه إسترليني.

بيرفيس إستوبينان (برايتون) 5.2 مليون جنيه إسترليني.

رحيم ستيرلينج (تشيلسي) 7 مليون جنيه إسترليني.

كالفين باسي (فولهام) 4.4 مليون جنيه إسترليني.

كيني تيتي (فولهام) 4.4 مليون جنيه إسترليني.

ساندرو تونالي (نيوكاسل) 5.4 مليون جنيه إسترليني.

آرون كريسويل (وست هام) 4.2 مليون جنيه إسترليني.