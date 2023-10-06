قرعة دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي في المجموعة الرابعة مع شباب بلوزداد

محمد اسماعيل - القاهرة - أقيمت قرعة دوري أبطال أفريقيا 2023-2024، اليوم الجمعة 6 أكتوبر 2023 في الرابعة عصراً، في جنوب أفريقيا بمشاركة الأهلي وبيراميدز من مصر.

أسفرت القرعة عن وجود الأهلي في المجموعة الرابعة التي تضم: ميدياما (الغاني)، يانج أفريكانز (التنزاني)، شباب بلوزداد (الجزائري)، الأهلي (المصري).

تقسم الفرق الـ 16 المتأهلة إلى أربع مجموعات، وفقاً إلى تصنيف كل فريق كالآتي:

التصنيف الأول: الأهلي (المصري) - الوداد (المغربي) - الترجي (التونسي) - صن داونز (الجنوب إفريقي).

التصنيف الثاني: بيراميدز (المصري) - شباب بلوزداد (الجزائري) - سيمبا (التنزاني) - بترو أتلتيكو (الأنجولي).

التصنيف الثالث: مازيمبي (الكونغولي) - الهلال (السوداني) - يانج أفريكانز (التنزاني) - أسيك (الإيفواري).

التصنيف الرابع: النجم الساحلي (التونسي) - جوانينج جالاكسي (البوتسواني) - ميدياما (الغاني) - نواذيبو (الموريتاني).