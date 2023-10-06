فانتازي.. أفضل 11 لاعبا للجولة الثامنة بالدوري الإنجليزي الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

سلط كشافة فانتازي الضوء على أفضل 11 لاعبا في خطة 3-4-3، يمكنهم التألق في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وتحقيق الكثير من النقاط.

بيرند لينو (فولهام) 4.7 مليون جنيه إسترليني

تصدر اللاعب الألماني قائمة أكثر الحراس تحقيقا للنقاط برصيد 36 نقطة، بفضل الخروج بشباك نظيفة ثلاث مباريات، بالإضافة إلى الحصول على 7 نقاط تصدي و8 مكافآت "Bonus".

ويستضيف لينو فريق شيفيلد يونايتد الذي سجل هدف واحد فقط في آخر ثلاث مباريات.

بيدرو بورو (توتنهام) 5 مليون جنيه إسترليني

يلاقي الظهير الإسباني نادي لوتون تاون الصاعد حديثا للدوري الممتاز، بعد تحقيقه 26 نقطة بفضل تمريرتين حاسمتين و الخروج بشباك نظيفة مرتين.

تياجو سيلفا (تشيلسي) 5 مليون جنيه إسترليني

حقق المدافع البرازيلي 14 نقطة في آخر مباراتين له خارج الديار، بفضل شباكه النظيفة ونقطتين إضافيتين.

ومن المتوقع أن يشكل سيلفا تهديدًا من خلال الركلات الثابتة أمام فريق بيرنلي الذي استقبلت شباكه 31 تسديدة من خلال الركلات الثابتة.

جيمس تاركوفسكي (إيفرتون) 4.4 مليون جنيه إسترليني

يمكن لقلب الدفاع الإنجليزي أن يشكل تهديدا على دفاعات بورنموث بسبب الضربات الرأسية التي يتميز بها، حيث سجل هدفا عن طريق تمريرة من ركلة ثابتة أمام برينتفورد في الجولة السادسة، وحقق 14 نقطة.

محمد صلاح (ليفربول) 12.6 مليون جنيه إسترليني

مباراة الجناح المصري أمام برايتون ترفع من حظوظه في تحقيق الكثير من النقاط، حيث تلقت شباك منافسه 6 أهداف في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي ضد أستون فيلا.

وسجل صلاح ثلاث أهداف وقدم أربع تمريرات حاسمة منذ بداية موسم 2023/24، وحقق 44 نقطة.

سون هيونج مين (توتنهام) 9.3 مليون جنيه إسترليني

تغيير مركز اللاعب الكوري الجنوبي من الجناح الأيسر إلى المهاجم الصريح منذ الجولة الرابعة جعله يحقق الكثير من النقاط، فمنذ الجولة الرابعة وحتى الآن سجل سون 6 أهداف وحصل على 43 نقطة، أكثر من أي لاعب آخر في فانتازي هذا الموسم.

جيمس ماديسون (توتنهام) 8 مليون جنيه إسترليني

تألق صانع الألعاب الإنجليزي في موسمه الأول مع توتنهام، حيث صنع أربع أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين خلال المشاركة في سبع مباريات بالدوري الإنجليزي، وحقق 41 نقطة.

بيدرو نيتو (ولفرهامبتون) 5.7 مليون جنيه إسترليني

يستضيف الجناح البرتغالي نظيره أستون فيلا في الفترة التي تشهد تألقه مع الولفز، حيث قدم 5 تمريرات حاسمة وسجل هدف خلال آخر خمس مباريات، وحقق 38 نقطة منذ بداية الموسم.

إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) 14.1 مليون جنيه إسترليني

على الرغم من فشل المهاجم النرويجي في التسجيل بآخر مباراة أمام ولفرهامبتون، إلا أنه تلقى 8 فرص خطيرة في آخر ثلاث مباريات، مما يؤكد قدرته الدائمة على تسجيل الأهداف.

أولي واتكينز (أستون فيلا) 8 مليون جنيه إسترليني

أثبت المهاجم الإنجليزي أنه من أفضل لاعبي فانتازي هذا الموسم، حيث شارك في الأهداف بجميع المباريات عدا الجولة الرابعة أمام ليفربول.

وسجل واتكينز 4 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة خلال سبع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتصدر قائمة أكثر اللاعبين تحقيقا للنقاط برصيد 54 نقطة.

راسموس هويلند (مانشستر يونايتد) 7.1 مليون جنيه إسترليني

الفرص الخطيرة التي صنعها كل لاعبي مانشستر يونايتد كانت من نصيب المهاجم الدنماركي منذ مشاركته كأساسي لأول مرة في الجولة الخامسة.

ويستضيف هويلند منافسه برينتفورد عقب تسجيله هدفين في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا أمام جالاتا سراي، يوم الثلاثاء الماضي.