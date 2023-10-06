شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلى فى الدورى والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، الليلة، الرتوش الأخيرة على خطة عبور مواجهة البنك الأهلى، فى المباراة المقرر لها غدا السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة دورى نايل.

وطالب أوسوريو لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التى تتاح لهم أمام مرمى البنك الأهلى وتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها، وضرورة نقل الكرة سريعاً والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس.