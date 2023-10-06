شكرا لقرائتكم خبر عن نادر السيد مديرا فنيا للنجوم خلفا لسعيد عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق محمد الطويلة، رئيس نادي النجوم، مع نادر السيد نجم منتخب مصر السابق على تولي القيادة الفنية لفريق النجوم الذي ينافس في دوري المحترفين هذا الموسم، خلفا للراحل سعيد عبد العزيز الذى تقدم باستقالته.

ويخوض نادر السيد مران فريق اليوم، بعد الاتفاق مع محمد الطويلة رئيس النجوم على كل التفاصيل، من أجل الاستعداد لمواجهة القناة في الجولة الثالثة من دوري المحترفين، المقرر لها الاثنين المقبل.

وأكد نادر السيد، فى تصريح خاص لليوم السابع، أنه اتفق مع رئيس النجوم على الهدف المراد تحقيقه، بجانب أنه تابع الفريق في أكثر من مباراة، مؤكدا أن الفريق يمتلك عناصر مميزة.

وتنطلق مباريات الجولة الثالثة من منافسات دورى المحترفين 2023/ 2024، يوم الأحد المقبل وتنتهى يوم الثلاثاء، في البطولة التي ستقام من دور واحد قبل حسم الترتيب في دورات منفصلة.

موعد مباريات الجولة الثالثة من دورى المحترفين

الأحد 8 أكتوبر

حرس الحدود مع الاتصالات "4 عصرا" استاد حرس الحدود

غزل المحلة مع أبو قير للأسمدة "6 مساء" استاد غزل المحلة

الاثنين 9 أكتوبر "4 عصرا"

النجوم مع القناة "استاد السكة الحديد"

النصر للتعدين مع مصر المقاصة "استاد نادى الأقصر"

بروكسى مع لافيينا "استاد بروكسى"

بتروجت مع بترول أسيوط "استاد بتروسبورت"

دكرنس مع أسوان "استاد دكرنس"

جمهورية شبين مع مكادى "استاد الجمهورية بشبين"

الثلاثاء 10 أكتوير

السكة الحديد مع راية "4 عصرا" استاد السكة الحديد

وادى دجلة مع طنطا "6 مساء" استاد السلام