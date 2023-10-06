شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تُنظم زيارة لأعضاء الفرق الشبابية بوحدة تصدوا معنا للمتحف الحربي فى بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت وزارة الشباب والرياضة، من خلال وحدة تصدوا معنا، زيارة ميدانية لأعضاء الفرق الشبابية لوحدة تصدوا معنا بمحافظة بورسعيد، إلى المتحف الحربي فى إطار احتفالات وزارة الشباب والرياضة بالذكري الـ50 لانتصارات أكتوبر المجيدة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأكد مسؤولو المتحف الحربي أن المتحف يحكي ملحمة صمود وبسالة مواطني بورسعيد في التصدي للعدوان الثلاثي الذي وقع عام 1956 من خلال عرض مجموعة متنوعة من الأسلحة والمعدات العسكرية التي تم استخدامها أو الاستيلاء عليها في حرب 1956، كذلك حرب أكتوبر 1973.

وأوضحوا أن العرض المتحفي ينقسم إلي ثلاثة أقسام وهي: "ساحة العرض المكشوف وقاعات العرض الدائم، وقاعة العرض المؤقت، وتُعرض بالساحة مجموعة من الأسلحة والمعدات الثقيلة وبعض طائرات الاستطلاع التي جرى الاستيلاء عليها، بالإضافة إلى بعض المقتنيات الأثرية من أسلحة ومدافع ترجع إلى عصر محمد علي.

بينما تنقسم قاعات العرض الدائم إلى قسمين هما البهو الرئيسي وثلاثة قاعات هي (قاعة قناة السويس - قاعة العدوان الثلاثي - قاعة أكتوبر).

وانبهر المشاركون خلال زيارتهم للمتحف ، مؤكدين بهمه عاليه إن ذاكرة الأمة تنشط دائما ببطولات أبنائها وتكون لأعيادها القومية عبق للتاريخ الذى يحمل فى طياته بطولات مدينة تمسك أبنائها بهويتهم الوطنية التى خلدها التاريخ ليحكى صمود شعب عظيم فــ مصر ، أمُ الحضارات، وأصل التاريخ ، مُلهمة الإنسانية وقلب عالمها النابض، اختصها الله عز وجل بـ "المكان والمكانة"، فأصبحت قِبلة العالم أجمع ومحور اهتمامه، كما أنها نقطة الوصل بين الشرق والغرب، تؤثر على الجميع ولا تتأثر، تصنع مجدها، فهي التي صدرت العلوم والفنون والإنسانية للعالم أجمع، منذ آلاف الأعوام، بفضل شعب ووطن جذوره ممدودة بوجود التاريخ ذاته.