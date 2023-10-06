الزمالك يفتتح مشواره فى الكونفدرالية 26 نوفمبر المقبل

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عن تواجد الزمالك على رأس المجموعة الثانية، ويتواجد معه أندية ساجرادا الأنجولي وسوار الغيني وأبو سليم الليبي.

وستكون مواعيد مباريات دور المجموعات كالتالي:

الجولة الأولي : 26 نوفمبر

الجولة الثانية : 3 ديسمبر

الجولة الثالثة : من 10 ديسمبر

الجولة الرابعة : 20 ديسمبر

الجولة الخامسة : 25 فبراير 2024

الجولة السادسة: 3 مارس 2024

وأسفرت قرعة دور مجموعات بطولة الكونفدرالية الأفريقية لنسخة موسم 2023-2024 عن وقوع الزمالك فى المجموعة الثانية بجانب ساجرادا الأنجولي وأبو سليم الليبي وسوار الغيني.

وأقيمت قرعة الكونفدرالية الأفريقية في مدينة جوهانسبرج، عاصمة جنوب أفريقيا، اليوم الجمعة، وسط ترقب الزمالك وفيوتشر ممثلي الكرة المصرية بالبطولة.

كان الزمالك تأهل إلى دور مجموعات الكونفدرالية بصعوبة على حساب فريق أرتا سولار الجيبوتي، بنتيجة 4 – 3، في مجموع المباراتين، بينما صعد فريق مودرن فيوتشر، متفوقا على فريق سينجيدا بيج ستارز التنزاني، بنتيجة 4 – 2، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويشارك فريقي الزمالك ومودرن فيوتشر في مسابقة كأس الكونفيدرالية لهذا الموسم،بينما يلعب الأهلي وبيراميدز في بطولة دوري أبطال أفريقيا.