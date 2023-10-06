شكرا لقرائتكم خبر عن عودة محمود علاء وغياب أوباما عن قائمة الزمالك لمواجهة البنك الأهلى غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو القائمة التى ستخوض مباراة البنك الأهلي، فى السابعة مساء غدٍ، السبت، باستاد القاهرة الدولي فى الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز. وشهدت القائمة غياب أوباما بسبب الإصابة، وعودة محمود علاء بعد غيابه عن المواجهة الماضية أمام أرتا سولار الجيبوتى. وتضم القائمة كلاً من: حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي . خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - حاتم سكر . خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي. خط الهجوم : ناصر منسي - سيف الجزيري .

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