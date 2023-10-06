شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُنهي إجراءات سفر على معلول من اليابان إلى تنزانيا لخوض مباراة سيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق مسئولو النادي الأهلي مع الدولي التونسي على معلول لاعب الفريق على السفر من اليابان إلى تنزانيا للحاق ببعثة الأهلي تمهيداً لخوض مباراة سيمبا فى الدوري الأفريقي لكرة القدم.

واستقر مسئولو النادي الأهلي على السفر يوم 18 أكتوبر الجاري إلى تنزانيا بطائرة خاصة لمواجهة سيمبا يوم 20 الشهر ذاته، فى ذهاب ربع نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم، على أن تُقام مباراة العودة بالقاهرة يوم 24 أكتوبر.

الأهلي اتفق مع معلول على السفر من اليابان بعد الانتهاء من مباراة منتخب بلاده مع اليابان يوم 17 أكتوبر بطوكيو، وأنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات سفر النجم التونسي من اليابان إلى تنزانيا مُباشرة، ورفض مسئولو الأهلي فكرة حضور اللاعب إلى القاهرة ثم السفر مع الأهلي إلى تنزانيا توفيراً للوقت والجهد.

من جهته أعلن جلال القادرى، المدير الفنى لـ منتخب تونس، قائمة نسور قرطاج لخوض معسكر مغلق خلال فترة التوقف الدولى المقبل فى شهر أكتوبر الجارى، ومواجهة كوريا الجنوبية واليابان وديًا. وشهدت قائمة منتخب تونس استبعاد ثنائي فريق الزمالك سيف الجزيري إلى جانب حمزة المثلوثي، بينما تواجد نجم النادي الأهلي علي معلول على رأس قائمة نسور فرطاج.

ويلتقي منتخب تونس أمام نظيره كوريا الجنوبية في 13 من أكتوبر، على ملعب سيول بكوريا، في حين يواجه نظيره الياباني الودية، في السابع عشر من أكتوبر الجاري، على ملعب كوبه.