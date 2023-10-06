شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتقدم على بى إم سى الكونغولي 20/12 فى نصف نهائى أفريقيا لليد "رجال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره بى إم سى الكونغولى بنتيجة 20/12 فى الشوط الأول بنصف نهائى البطولة الأفريقية للرجال التى تستضيفها الكونغو برازافيل.

وتأهل فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى إلى نصف النهائى بالفوز على نظيره نزيكو الكاميرونى بنتيحة 35/18 فى إطار ربع نهائى البطولة الأفريقية.

ونجح فريق رجال يد الأهلى فى التأهل إلى ربع النهائى محققا العلامة الكاملة بالدور الأول، حيث حقق الفوز على نظيره شبيبة كينشاسا الكونغولى، بنتيجة 42/30، فى إطار ثالث مواجهاته ببطولة أفريقيا ، بعد الفوز فى أول مواجهتين.

ونجح الأهلى فى تحقيق الفوز على فاب الكاميرونى 33 / 18 فى أولى المواجهات وبى إم سى الكونغولى بنتيجة 37 / 24 فى ثالث اللقاءات.

ويترأس البعثة خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي، ويضم فريق "رجال يد الأهلي" كلا من: عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن علي «فيصل»- إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - محمود عبد العزيز «جدو» - راضي محمد راضي.