شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تبدأ منافسات بطولة العالم للشباب للسامبو فى كرجستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق منافسات بطولة العالم للشباب والناشئين للسامبو اليوم فى دولة كرجستان خلال الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر الجاري بمشاركة 36 دولة ومن ضمنها مصر.

وتشارك مصر فى منافسات بطولة العالم للشباب والناشئين بلاعبتين هما ندى محمد فهمي في وزن 65 كجم في منافسات الشباب، وملك الخطيب بوزن 80 كجم فى منافسات الناشئين.

من جهته قال محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، ورئيس البعثة المصرية في كرجستان، إنه تم الدفع بلاعبتين للمشاركة في بطولة العالم لاعبة في منافسات الشباب والأخرى في منافسات الناشئين.

وأوضح أنه تم تجهيز اللاعبتين بالشكل الأمثل خلال الفترة الماضية، من خلال إقامة معسكرات قبل انطلاق البطولة بفترة كافية من أجل تجهيزهم فنيا وبدنيا لمنافسات بطولة العالم التي تشهد منافسات غاية في القوة بين الدول المشاركة.

ويواصل المنتخب الوطني للسامبو في المشاركة بمنافسات بطولة العالم بعد ضم رياضة السامبو للاتحاد المصري للكيك بوكسينج أحد اللجان العاملة بالاتحاد، برئاسة كابتن مريم يحيى وتعد المشاركة الدولية الرابعة للفراعنة في ذلك المحفل الدولي.

وتعد رياضة السامبو مزيج ما بين رياضات الجودو والمصارعة والملاكمة والكيك بوكسينج وتدار بالعالم تحت مظلة الاتحاد الدولي للسامبو بروسيا حيث نشأت اللعبة وتم الاعتراف بها مؤخرا من قبل اللجنة الأولمبية الدولية ومن المنتظر أن تكون ضمن منافسات الأولمبياد في نسخة 2036.