شكرا لقرائتكم خبر عن اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر.. حكاية 90 دقيقة كورة ساهمت فى خداع العدو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل الشعب المصري بالذكرى الـ50 لنصر أكتوبر المجيد، وهو من أعظم الانتصارات فى التاريخ، حيث استرد فيه الجيش المصري الأرض وضحى بدماء جنوده وأبطاله. ولم يكن نصر أكتوبر العظيم فى السادس من أكتوبر عام 1973 مجرد صدفة أو وليد اللحظة بل كان وراءه جيش عظيم وشعب يرفض الهزيمة، فالكل كان ينتظر ويحسب الساعات واللحظات حتى يصدر قرار الحرب للعبور واسترداد أرض سيناء المنهوبة غصباً.

كرة القدم بدورها كانت جزءًا لا يتجزأ من خطة الانتصار على العدو، حيث أدت كرة القدم المصرية دورها على أكمل وجه في خداع العدو حتى الانقضاض عليه، والانتصار في الحرب المجيدة.

فقد بدأ دور كرة القدم فى حرب أكتوبر 1973 منذ انطلاق الدوري، حيث عملت الدولة على انتظام مسابقة الدوري المصري كنوع من التمويه للعدو وخداعه، لإثبات أن الدولة لا تفكر في أي حروب وتعيش حياتها بشكل تقليدي.

دوري 1973 بدأ حتى الأسبوع الخامس والذي انطلق يوم 5 أكتوبر بسبع مباريات دفعة واحدة، لتتبقى مباراتان إلى يوم انطلاق حرب أكتوبر، وهما غزل المحلة والطيران، والإسماعيلي والمصري فى ديربي القناة.

ففى الوقت الذى كان الجنود المصريون يحاولون عبور قناة السويس لرفع العلم المصري كان لاعبو غزل المحلة والطيران يتبارون أيضاً على أرض الملعب للحصول على نقاط الفوز فى بطولة الدوري الممتاز.

المباراة كانت الأخيرة في مسابقة هذا الموسم، فقد قرر الاتحاد المصري لكرة القدم بعد ذلك إلغاء الدوري والتفرغ للمشاركة فى معركة الوطن، ففتحت الأندية أبوابها أمام "الفدائيين" للتدرب والمشاركة في الحرب.

انطلقت مباراة غزل المحلة والطيران في الساعة الثانية والنصف ظهراَ، أى بعد موعد عبور القوات المصرية لخط القناة بنصف ساعة فقط.

وسارت المباراة بشكل طبيعى حتى فوجئ لاعبو غزل المحلة أن جمهورهم يهتف لفريق الطيران وحينما استفسر اللاعبون عن سبب ذلك بين الشوطين كانت الإجابة أن جمهور المحلة سمع في "الراديو" خبر بداية المعركة وعبور الجنود المصريين خط القناة بعد أن أذيع البيان الأول، فهتفوا لنادي الطيران تحية لدور الطيران الحربي فى الحرب.

وسارت المباراة حتى النهاية وانتهت بالتعادل السلبى، وفى نفس اليوم اجتمع اتحاد الكرة وقرر إلغاء المسابقة ووقف النشاط الكروي في مصر للتفرغ للمعركة، ولم يستأنف الدوري المصري إلا في الموسم التالي.

ورغم إلغائه، ظل دوري 1973 في الذاكرة، كونه ارتبط اسمه بحرب أكتوبر المجيدة، خاصة مع ارتباط أسماء عددٍ من عناصر كرة القدم بالحرب والجيش المصري.