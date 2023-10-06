شكرا لقرائتكم خبر عن استاد القاهرة يستضيف ودية المنتخب الأولمبى أمام الأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف استاد القاهرة المباراة الودية التى تجمع منتخب مصر الأولمبى بقيادة ميكالى أمام نظيره الأردنى، المقرر لها 12 أكتوبر الجارى خلال المعسكر الذى ينطلق بأحد فنادق القاهرة اعتبارا من الاثنين المقبل على أن يطير المنتخب يوم 13 أكتوبر لأداء ودية ثانية مع أوزبكستان يوم 16 من الشهر ذاته، وذلك ضمن استعدادات منتخب مصر للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

وكان المنتخب الأولمبي قد بدأ برنامج إعداده للأولمبياد بأداء معسكر بالعين السخنة تخلله مباراتان وديتان، تعادل فى الأولى 1- 1 مع منتخب روسيا للمحليين، وفاز فى المباراة الثانية على منتخب روسيا الأوليمبي 1 - 2 وذلك فى أول ظهور للمنتخب الأوليمبي منذ حصوله على فضية أفريقيا وصعوده المشرف للأولمبياد.

ورفض اتحاد الكرة عرضًا لإقامة مباراتين وديتين بين المنتخبين الأوليمبي بقيادة روجيريو ميكالى ونظيره البرازيلى، وجاء الرفض بسبب التكلفة العالية التى سيتحملها اتحاد الكرة حال خوض المباراتين.

واستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة البرازيلى روجيريو ميكالى، المدير الفنى للمنتخب، على انطلاق معسكره القادم يوم 9 أكتوبر الجارى، والذي يواجه خلاله أوزبكستان وديا فقط، ضمن برنامج الاعداد لأولمبياد باريس 2024.

وطلب ميكالي من جهازه المعاون تجهيز تقرير فنى عن منتخب أوزباكستان بعد الاتفاق على إقامة مباراة ودية بين المنتخبين فى أكتوبر المقبل، استعدادا لأولمبياد باريس 2024.