موعد مباراة الأهلى والإسماعيلى فى الدوري الممتاز والقناة الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يحصل فريق الكرة بالنادى الأهلى على راحة من التدريبات اليوم، الجمعة، بعدما خاض الفريق مراناً استشفائياً أمس لمجموعة اللاعبين الذين شاركوا فى مباراة إنبي بكأس مصر مساء الأربعاء.

ويعود الفريق للتدريبات مساء غد، السبت، استعداداً لمباراة الإسماعيلي المقرر لها مساء الأحد في الدوري الممتاز "دوري نايل".

وفاز الأهلى على إنبي بثلاثية نظيفة حملت توقيع علي معلول وموديست وإمام عاشور في نصف نهائي كأس مصر لينتظر المارد الأحمر الفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز من أجل اللعب معه في نهائي البطولة التي يحمل الأهلي لقبها.

موعد مباراة الأهلى والإسماعيلى فى الدوري المصري

ويستعد فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر لاستئناف مشواره فى بطولة الدورى المصرى فى السابعة مساء الأحد المقبل بمواجهة الإسماعيلى باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري نايل.

وخاض الاهلى مباراة وحيدة بالدوري وكانت أمام المصري البورسعيدى وفاز برباعية دون رد فيما تأجلت مباراته بالجولة الثانية للمسابقة أمام سيراميكا بسبب مباراتيه أمام سان جورج الاثيوبى في دور الـ "32" لدوري أبطال أفريقيا والتي فاز بهما بنتيجة 3-0 و 4-0 ذهاباً وإياباً بالقاهرة.





الأهلى بطل النسخة الأخيرة من الدوري

وتُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم تحت قيادة المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر، وذلك بعدما غاب اللقب في آخر موسمين لصالح الغريم التقليدي نادي الزمالك، وعقب منافسة قوية مع بيراميدز.

بينما حل نادي الزمالك في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم، وجاء نادي فيوتشر رابعاً.





القناة الناقلة لمباراة الأهلى والإسماعيلى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والإسماعيلى فى الدوري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.