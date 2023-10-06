شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر فى المجموعة الأولى بالكونفدرالية مع اتحاد العاصمة الجزائري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة دور مجموعات بطولة الكونفدرالية الأفريقية لنسخة موسم 2023-2024، عن وقوع فيوتشر فى المجموعة الأولى، بجانب سوبر سبورت الجنوب أفريقى، والهلال الليبى، واتحاد العاصمة الجزائري.



قرعة مجموعات الكونفدرالية قرعة مجموعات الكونفدرالية

وأقيمت قرعة الكونفدرالية الأفريقية في مدينة جوهانسبرج، عاصمة جنوب أفريقيا، اليوم الجمعة، وسط ترقب الزمالك وفيوتشر ممثلي الكرة المصرية بالبطولة.

كان الزمالك تأهل إلى دور مجموعات الكونفدرالية بصعوبة على حساب فريق أرتا سولار الجيبوتي، بنتيجة 4 – 3، في مجموع المباراتين، بينما صعد فريق مودرن فيوتشر، متفوقا على فريق سينجيدا بيج ستارز التنزاني، بنتيجة 4 – 2، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويشارك فريقي الزمالك ومودرن فيوتشر في مسابقة كأس الكونفيدرالية لهذا الموسم،بينما يلعب الأهلي وبيراميدز في بطولة دوري أبطال أفريقيا.



مباريات الكونفدرالية مباريات الكونفدرالية

تقام مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات من الكونفدرالية في أيام 24-25-26 نوفمبر المقبل، وينتهي هذا الدور في الأول والثاني والثالث من مارس 2024.

الجولة الأولى: 26 نوفمبر. الجولة الثانية: 3 ديسمبر. الجولة الثالثة: 10 ديسمبر. الجولة الرابعة: 20 ديسمبر. الجولة الخامسة: 25 فبراير. الجولة السادسة: 3 مارس. قرعة الكونفيدرالية.. قائمة الأكثر تتويجا قرعة الكونفيدرالية.. قائمة الأكثر تتويجا

وفاز ببطولة الكونفدرالية 14 نادياً، أخرهم هو نادي اتحاد الجزائر بطل نسخة 2023.

ويعد نادي الصفاقسي هو أكثر الأندية تتويجاً بالبطل بنحو 3 مرات ويليه أندية الرجاء الرياضي ونادي النجم الرياضي الساحلي ونادي تي بي مازيمبي ونادي نهضة بركان بلقبين.



كأس الكونفدرالية الأفريقية 2023 كأس الكونفدرالية الأفريقية 2023

تأتي قائمة الأكثر تتويجًا ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على مر التاريخ كالتالى:

الصفاقسي – 3 ألقاب

النجم الساحلي – لقبين

الرجاء المغربي – لقبين

مازيمبي – لقبين

نهضة بركان – لقب

الفتح الرباطي – لقب

هارتس أوف أوك – لقب

الملعب المالي – لقب

المغرب الفاسي – لقب

ليوباردس الكونغولي – لقب

الجيش الملكي – لقب

الأهلي – لقب

الزمالك – لقب

اتحاد العاصمة- لقب



قرعة الكونفدرالية قرعة الكونفدرالية

وتم تقسيم الأندية الـ16 التي تأهلت إلى المجموعات بالكونفدرالية لأربعة مستويات، اعتمادًا على المشاركة الأفريقية في آخر السنوات، وعلى عكس دوري الأبطال الأوروبي، لا تحظر القرعة مواجهة فريقين من نفس البلد في دور المجموعات، إذ لم توجد موانع لمواجهة أي نادٍ بالآخر باستثناء أن يكونا سويًا من نفس التصنيف.



تصنيف الكونفدرالية تصنيف الكونفدرالية

وجاء تصنيف الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات من الكونفدرالية 2023/2024 على النحو التالي:

التصنيف الأول: الزمالك - نهضة بركان المغربي - اتحاد العاصمة الجزائري - ريفرز يونايتد النيجيري.

التصنيف الثاني: ديابل نوار الكونغولي - الافريقي التونسي - فيوتشر - ساجرادا الأنجولي.

التصنيف الثالث الموحد لباقي الفرق : الملعب المالي - سوبر سبورت الجنوب افريقي - سيخوخون الجنوب أفريقي - الهلال الليبي - أبو سليم الليبي - أكاديميكا الأنجولي - سوار الغيني - دريمز الغاني.