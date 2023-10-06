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البداية مع أبو سليم بالقاهرة.. مواعيد مباريات الزمالك فى الكونفدرالية

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القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عن تواجد الزمالك على رأس المجموعة الثانية، مع أندية أندية ساجرادا الأنجولي وسوار الغيني وأبو سليم الليبي.

مواعيد مباريات نادي الزمالك في دور المجموعات للكونفدرالية 2023/2024

 

الجولة الأولى : الزمالك × أبو سليم الليبي - داخل مصر - 26 نوفمبر 2023

 

الجولة الثانية : سوار الغيني × الزمالك - خارج الأرض - 3 ديسمبر 2023

 

الجولة الثالثة : الزمالك × ساجرادا الأنجولي - داخل مصر - 10 ديسمبر 2023 

 

الجولة الرابعة : ساجرادا الأنجولي × الزمالك - خارج الأرض - 20 ديسمبر 2023

 

الجولة الخامسة : أبو سليم الليبي × الزمالك - خارج الأرض - 25 فبراير 2024

 

الجولة السادسة : الزمالك × سوار الغيني - داخل مصر - 3 مارس 2024

 

 

وكان الزمالك تأهل إلى دور مجموعات الكونفدرالية بصعوبة على حساب فريق أرتا سولار الجيبوتي، بنتيجة 4 – 3، في مجموع المباراتين، بينما صعد فريق مودرن فيوتشر، متفوقا على فريق سينجيدا بيج ستارز التنزاني، بنتيجة 4 – 2، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

 

ويشارك فريقي الزمالك ومودرن فيوتشر في مسابقة كأس الكونفيدرالية لهذا الموسم،بينما يلعب الأهلي وبيراميدز في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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