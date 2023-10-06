شكرا لقرائتكم خبر عن البداية مع أبو سليم بالقاهرة.. مواعيد مباريات الزمالك فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر
مواعيد مباريات نادي الزمالك في دور المجموعات للكونفدرالية 2023/2024
الجولة الأولى : الزمالك × أبو سليم الليبي - داخل مصر - 26 نوفمبر 2023
الجولة الثانية : سوار الغيني × الزمالك - خارج الأرض - 3 ديسمبر 2023
الجولة الثالثة : الزمالك × ساجرادا الأنجولي - داخل مصر - 10 ديسمبر 2023
الجولة الرابعة : ساجرادا الأنجولي × الزمالك - خارج الأرض - 20 ديسمبر 2023
الجولة الخامسة : أبو سليم الليبي × الزمالك - خارج الأرض - 25 فبراير 2024
الجولة السادسة : الزمالك × سوار الغيني - داخل مصر - 3 مارس 2024
وكان الزمالك تأهل إلى دور مجموعات الكونفدرالية بصعوبة على حساب فريق أرتا سولار الجيبوتي، بنتيجة 4 – 3، في مجموع المباراتين، بينما صعد فريق مودرن فيوتشر، متفوقا على فريق سينجيدا بيج ستارز التنزاني، بنتيجة 4 – 2، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
ويشارك فريقي الزمالك ومودرن فيوتشر في مسابقة كأس الكونفيدرالية لهذا الموسم،بينما يلعب الأهلي وبيراميدز في بطولة دوري أبطال أفريقيا.
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