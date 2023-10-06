البداية مع أبو سليم بالقاهرة.. مواعيد مباريات الزمالك فى الكونفدرالية

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عن تواجد الزمالك على رأس المجموعة الثانية، مع أندية أندية ساجرادا الأنجولي وسوار الغيني وأبو سليم الليبي.

الجولة الأولى : الزمالك × أبو سليم الليبي - داخل مصر - 26 نوفمبر 2023

الجولة الثانية : سوار الغيني × الزمالك - خارج الأرض - 3 ديسمبر 2023

الجولة الثالثة : الزمالك × ساجرادا الأنجولي - داخل مصر - 10 ديسمبر 2023

الجولة الرابعة : ساجرادا الأنجولي × الزمالك - خارج الأرض - 20 ديسمبر 2023

الجولة الخامسة : أبو سليم الليبي × الزمالك - خارج الأرض - 25 فبراير 2024

الجولة السادسة : الزمالك × سوار الغيني - داخل مصر - 3 مارس 2024

وكان الزمالك تأهل إلى دور مجموعات الكونفدرالية بصعوبة على حساب فريق أرتا سولار الجيبوتي، بنتيجة 4 – 3، في مجموع المباراتين، بينما صعد فريق مودرن فيوتشر، متفوقا على فريق سينجيدا بيج ستارز التنزاني، بنتيجة 4 – 2، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويشارك فريقي الزمالك ومودرن فيوتشر في مسابقة كأس الكونفيدرالية لهذا الموسم،بينما يلعب الأهلي وبيراميدز في بطولة دوري أبطال أفريقيا.