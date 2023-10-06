شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تسير مفاوضات الزمالك لتجديد عقد أحمد فتوح؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب جمهور نادى الزمالك موقف أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق من التجديد خلال الفترة المقبلة، خاصة أن اللاعب عقده ينتهى فى يناير المقبل، ليصبح من حقه التوقيع لأى نادٍ دون الرجوع لإدارة ناديه.

س: ما هى آخر تطورات تجديد عقد أحمد فتوح مع الزمالك؟

ج: عبد الواحد السيد، مدير الكرة بالزمالك، عقد جلسة مع أحمد فتوح خلال اليومين الماضيين، لمعرفة طلباته المادية من أجل تمديد عقده مع القلعة البيضاء، وكانت الجلسة في حضور وكيل أعمال اللاعب.

س: ما هى طلبات أحمد فتوح لتجديد عقده مع الزمالك؟

ج: طلب فتوح خلال جلسته مع عبد الواحد السيد الحصول على باقى مستحقات المالية، فضلا عن تعديل راتبه، ما جعل الأمور لا تسير كما خطط لها، وتنتهى الجلسة دون الوصول إلى اتفاق يرضى جميع الأطراف.

س: ما هو رد فعل الزمالك بعد عدم التوصل إلى اتفاق مع فتوح؟

ج: توجه عبد الواحد السيد إلى اللجنة الثلاثية التي تدير نادى الزمالك برئاسة عماد البنانى، وأبلغهم بتفاصيل الجلسة التي عقدها مع أحمد فتوح، كما شرح لهم طلبات اللاعب المادية من أجل تجديد عقده مع القلعة البيضاء.

س: ما هو أول تعليق لـ أحمد فتوح بعد عدم التوصل لصيغة اتفاق مع الزمالك؟

ج: اكتفى أحمد فتوح بنشر فيديو لجماهير نادى الزمالك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام "، مصحوباً بالقلوب البيضاء، فى إشارة إلى مدى ارتباطه القوى بجمهور القلعة البيضاء.

س: ما موقف اللجنة الثلاثية من تجديد عقد فتوح؟

ج: استقر مسئولو نادى الزمالك على تأجيل ملف تمديد عقد أحمد فتوح إلى ما بعد الانتخابات القادمة، المقرر إقامتها 20 أكتوبر الجارى داخل مقر النادى.

ويرغب مسئولو القلعة البيضاء الحاليون فى منح المجلس الجديد فرصة اتخاذ القرار فى هذا الملف، خاصة أن أحمد فتوح من العناصر الأساسية التى لا غنى عنها فى صفوف القلعة البيضاء، وعقده ينتهى بنهاية الموسم، ويحق له التوقيع فى شهر يناير المقبل لأى نادٍ دون الرجوع لإدارة ناديه .