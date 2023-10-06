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مواعيد مباريات مودرن فيوتشر فى دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية

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القاهرة - سامية سيد - أسفرت نتائج قرعة دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الأفريقية عن وقوع فريق مودرن فيوتشر بالمجموعة الأولى برفقة الهلال الليبي وسوبر سبور الجنوب أفريقي واتحاد العاصمة الجزائري.

 

مواعيد مباريات فريق مودرن فيوتشر كالتالي: 

 

الجولة الأولي - 26 نوفمبر

مودرن فيوتشر يستضيف سوبر سبورت الجنوب أفريقي.

 

الجولة الثانية- 3 ديسمبر

مودرن فيوتشر يحل ضيفًا على الهلال الليبي.

 

الجولة الثالثة - 10 ديسمبر

مودرن فيوتشر يحل ضيفاً على اتحاد العاصمة الجزائري.

 

الجولة الرابعة - 20 ديسمبر

مودرن فيوتشر يستضيف اتحاد العاصمة الجزائري.

 

الجولة الخامسة - 25 فبراير 2024

مودرن فيوتشر يحل ضيفاً على سوبر سبورت الجنوب افريقي.

 

الجولة السادسة والأخيرة: 3 مارس 2024

مودرن فيوتشر يستضيف الهلال الليبي.

 

 

وتأهل فريق مودرن فيوتشر إلى دور المجموعات من البطولة الإفريقية، بعد الفوز على سينجيدا التنزاني بنتيجة ٤-٢ بمجموع نتيجة مباراتي الذهاب والاياب من دور ال٣٢ بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: الهلال الليبي- سوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقي- مودرن فيوتشر- اتحاد العاصمة الجزائري

المجموعة الثانية: أبو سليم الليبي- سوار كويا الغيني- ساجرادا الأنجولي- الزمالك

المجموعة الثالثة: أكاديميكا لوبيتو الأنجولي- دريمز الغاني- الإفريقي التونسي- ريفرز يونايتد النيجيري

المجموعة الرابعة: سيخوخون يونايتد الجنوب إفريقي- الملعب المالي- ديابيل نوارس الكونغولي- نهضة بركان المغربي

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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