شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات مودرن فيوتشر فى دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر
مواعيد مباريات فريق مودرن فيوتشر كالتالي:
الجولة الأولي - 26 نوفمبر
مودرن فيوتشر يستضيف سوبر سبورت الجنوب أفريقي.
الجولة الثانية- 3 ديسمبر
مودرن فيوتشر يحل ضيفًا على الهلال الليبي.
الجولة الثالثة - 10 ديسمبر
مودرن فيوتشر يحل ضيفاً على اتحاد العاصمة الجزائري.
الجولة الرابعة - 20 ديسمبر
مودرن فيوتشر يستضيف اتحاد العاصمة الجزائري.
الجولة الخامسة - 25 فبراير 2024
مودرن فيوتشر يحل ضيفاً على سوبر سبورت الجنوب افريقي.
الجولة السادسة والأخيرة: 3 مارس 2024
مودرن فيوتشر يستضيف الهلال الليبي.
وتأهل فريق مودرن فيوتشر إلى دور المجموعات من البطولة الإفريقية، بعد الفوز على سينجيدا التنزاني بنتيجة ٤-٢ بمجموع نتيجة مباراتي الذهاب والاياب من دور ال٣٢ بكأس الكونفدرالية الإفريقية.
وجاءت نتائج القرعة كالتالي:
المجموعة الأولى: الهلال الليبي- سوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقي- مودرن فيوتشر- اتحاد العاصمة الجزائري
المجموعة الثانية: أبو سليم الليبي- سوار كويا الغيني- ساجرادا الأنجولي- الزمالك
المجموعة الثالثة: أكاديميكا لوبيتو الأنجولي- دريمز الغاني- الإفريقي التونسي- ريفرز يونايتد النيجيري
المجموعة الرابعة: سيخوخون يونايتد الجنوب إفريقي- الملعب المالي- ديابيل نوارس الكونغولي- نهضة بركان المغربي
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