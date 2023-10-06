شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 6 / 10 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 6 / 10 / 2023 العديد من الأحداث المهمة، فى مقدمتها إقامة قرعة الكونفيدرالية الأفريقية والتي أسفرت عن وقوع الزمالك فى المجموعة الثانية مع ساجرادا الأنجولي وأبو سليم الليبي وسوار الغيني، بينما وقع فيوتشر فى المجموعة الأولي.

نادر السيد مديرا فنيا للنجوم خلفا لسعيد عبد العزيز

اتفق محمد الطويلة، رئيس نادي النجوم، مع نادر السيد نجم منتخب مصر السابق على تولي القيادة الفنية لفريق النجوم الذي ينافس في دوري المحترفين هذا الموسم، خلفا للراحل سعيد عبد العزيز الذى تقدم باستقالته.

ويخوض نادر السيد مران فريق اليوم، بعد الاتفاق مع محمد الطويلة رئيس النجوم على كل التفاصيل، من أجل الاستعداد لمواجهة القناة في الجولة الثالثة من دوري المحترفين، المقرر لها الاثنين المقبل.

الزمالك فى المجموعة الثانية بالكونفدرالية مع ساجرادا وأبو سليم وسوار الغينى

أسفرت قرعة دور مجموعات بطولة الكونفدرالية الأفريقية لنسخة موسم 2023-2024 عن وقوع الزمالك فى المجموعة الثانية بجانب ساجرادا الأنجولي وأبو سليم الليبي وسوار الغيني.

فيوتشر فى المجموعة الأولى بالكونفدرالية مع اتحاد العاصمة الجزائري

أسفرت قرعة دور مجموعات بطولة الكونفدرالية الأفريقية لنسخة موسم 2023-2024، عن وقوع فيوتشر فى المجموعة الأولى، بجانب سوبر سبورت الجنوب أفريقى، والهلال الليبى، واتحاد العاصمة الجزائري.

استاد القاهرة يستضيف ودية المنتخب الأولمبى أمام الأردن

يستضيف استاد القاهرة المباراة الودية التى تجمع منتخب مصر الأولمبى بقيادة ميكالى أمام نظيره الأردنى، المقرر لها 12 أكتوبر الجارى خلال المعسكر الذى ينطلق بأحد فنادق القاهرة اعتبارا من الاثنين المقبل على أن يطير المنتخب يوم 13 أكتوبر لأداء ودية ثانية مع أوزبكستان يوم 16 من الشهر ذاته، وذلك ضمن استعدادات منتخب مصر للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

الأهلي يُنهي إجراءات سفر على معلول من اليابان إلى تنزانيا لخوض مباراة سيمبا

اتفق مسئولو النادي الأهلي مع الدولي التونسي على معلول لاعب الفريق على السفر من اليابان إلى تنزانيا للحاق ببعثة الأهلي تمهيداً لخوض مباراة سيمبا فى الدوري الأفريقي لكرة القدم.

مصر تحقق المركز الرابع فى كأس العالم لكرة القدم للصم بماليزيا

حقق المنتخب القومى لكرة القدم للصم المركز الرابع بعد هزيمته بصعوبه أمام السنغال بنتيجة 1/2 فى كأس العالم لكرة القدم للصم، والتى تقام فى ماليزيا.

ولعب المنتخب اليوم بتشكيل مكون من صابر جمال فى حراسة المرمى ومحمد عبد الحميد ومحمد عماد وعبد الله موسى وماهر عبد المطلب وعمرو الشربينى والسيد شوقى وماهر الجوهرى واسماعيل محمد ومحمد محمود.

عودة محمود علاء وغياب أوباما عن قائمة الزمالك لمواجهة البنك الأهلى غداً

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو القائمة التى ستخوض مباراة البنك الأهلي، فى السابعة مساء غدٍ، السبت، باستاد القاهرة الدولي فى الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت القائمة غياب أوباما بسبب الإصابة، وعودة محمود علاء بعد غيابه عن المواجهة الماضية أمام أرتا سولار الجيبوتى.