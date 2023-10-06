مصر تحقق المركز الرابع فى كأس العالم لكرة القدم للصم بماليزيا

القاهرة - سامية سيد - حقق المنتخب القومى لكرة القدم للصم المركز الرابع بعد هزيمته بصعوبه أمام السنغال بنتيجة 1/2 فى كأس العالم لكرة القدم للصم، والتى تقام فى ماليزيا.

ولعب المنتخب اليوم بتشكيل مكون من صابر جمال فى حراسة المرمى ومحمد عبد الحميد ومحمد عماد وعبد الله موسى وماهر عبد المطلب وعمرو الشربينى والسيد شوقى وماهر الجوهرى واسماعيل محمد ومحمد محمود.

من جهته قدم الدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية، التهنئة على المستوى الذى ظهر به طوال مسيرته فى المونديال لجميع اللاعبين والجهاز الفنى والإدارى.

وأكد الدكتور حسام الدين مصطفى أن المنتخب ظهر بشكل مميز خلال مسيرته فى المونديال، بالرغم من اللعب كل 48 ساعة، وهو ما ظهر على اللاعبين من إرهاق واهتزاز مستوى فى بعض أوقات المباراة، إلا أن اللاعبين أثبتوا أنهم رجال أدوا ما عليهم فى أكبر بطولات العالم للصم.

وأضاف الدكتور حسام بأنه سعيد بالمستوى الذى ظهر عليه لاعبوا المنتخب القومى للصم. واللجنه البارالمبية تثق في قدرتهم على التحدى ورفع اسم مصر على منصات التتويج خلال المرحلة القادمة.