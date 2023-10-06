شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد خالد حسنين: الصراحة والوضوح أهم ما يميز قائمة حسين لبيب بانتخابات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد خالد حسنين، المرشح على عضوية مجلس إدارة نادى الزمالك تحت السن بقائمة حسين لبيب فى انتخابات القلعة البيضاء المقبلة، المقرر لها 20 أكتوبر، أنه ابن القلعة البيضاء وتربى داخل النادى من عمر 4 سنوات. وقال خالد حسنين فى ندوة الخليج 365، إن سبب ترشحه لانتخابات القلعة البيضاء المقبلة إيمانه بقدرته على التغيير وتقديم شيء مفيد لنادى الزمالك وجمعيته العمومية.

وأشار خالد حسنين إلى أنه شعر بالحزن طوال الفترة الماضية على الحال الذى وصل إليه نادى الزمالك،مؤكداً أن الأبيض كيان كبير ويستحق أن يكون متواجداً دائماً بين الكبار، واسمه وقيمته السوقية عالية للغاية.

وتحدث أحمد خالد حسنين عن أعضاء القائمة مؤكداً أن شعارها الزمالك أولاً وهناك حالة من الود والتأقلم بين أعضائها، مؤكداً أن هذه الروح ستكون عاملاً كبيراً فى نجاح القائمة خلال الفترة المقبلة.

وأكد خالد حسنين أن القائمة لديها برنامج وأهداف محددة تسعى لتحقيقها، مشيراً إلى أنهم منظمون وسيبدأون فى حل الملفات بندا بندا، وأن شعارهم هو الوضوح والصراحة وهذه السمة هي التى ستجعل أعضاء الجميعة العمومية تؤمن بهم.

ووجه خالد حسنين رسالة إلى أعضاء الجمعية العمومية قائلا، "من فضلكم ادعموا القائمة وساعدونا ولا تمنحوا الفرصة لأى شخص يجعل اسم نادى الزمالك متواجدا في المحاكم".

وأشار أحمد خالد حسنين إلى أن قطاع الناشئين يحتاج إلى التطوير فى كافة الألعاب لافتاً إلى أن هذا القطاع سوف يرتدى ثوباً جديداص مع هذا المجلس حال نجاحه.