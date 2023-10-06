شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يحذر دفاع الإسماعيلى من خطورة بيرسى تاو قبل مواجهة الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه إيهاب جلال، المدير الفني للنادى الاسماعيلى، رسالة تحذير لخط دفاع فريقه من خطورة الجنوب أفريقى بيرسى تاو نجم النادى الأهلى، مشدداً على ضرورة فرض رقابة لصيقة عليه للحد من انطلاقاته لمنع وصوله لشباك محمد فوزى فى المباراة التى تجمع الفريقين مساء الأحد باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.

وعلى نفس الوتيرة، استقر ايهاب جلال المدير الفنى للنادى الإسماعيلى على إجراء تغيير وحيد فى تشكيل فريقه الذى خاض مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة بالدوري، وذلك فى لقاء الأهلى القادم بالجولة الثالثة للمسابقة.

ويعود محمد فوزى لحماية عرين الإسماعيلى فى مباراة الأهلى بعد تأكد غياب أحمد عادل عبد المنعم عن المباراة بسبب الاصابة بشرخ فى وجه القدم.

وباستثناء هذا التغيير سيدفع الإسماعيلى بتشكيل مكون من: "حراسة المرمى: محمد فوزى ، الدفاع: محمد هاشم، محمد نصر، إياد العسقلاني، حمدى النقاز، الوسط: محمد مخلوف، عمر الساعى، مروان حمدى، محمد عبد السميع، عبد الرحمن مجدى، الهجوم: ياو أنور".

وتأكد غياب الخماسى أحمد عادل عبد المنعم ومحمد بيومى وعبد الله محمد ومحمد بحيري ومحمد عمار لاعبو النادى الاسماعيلى عن مباراة فريقهم المقبلة أمام الأهلى بسبب الإصابة حيث يعانى أحمد عادل عبد المنعم من شرخ فى وجه القدم، فيما يعانى محمد بيومى من شد فى العضلة الخلفية، فيما أجري محمد بحيري جراحة الرباط الصليبى منذ أيام قليلة، فيما يعانى الثنائى محمد عمار وعبد الله محمد من شد بسيط.