شكرا لقرائتكم خبر عن حسام المندوه: لا مساس بالعضويات المُستثناه وهدفنا تعظيم موارد الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حسام المندوه، المرشح على منصب أمين الصندوق في قائمة حسين لبيب خلال انتخابات نادى الزمالك المقبلة والمقرر لها 20 أكتوبر الجارى، إن هدفهم تعظيم موارد النادى الأبيض، مؤكداً أن ذلك يعد الهدف الأساسى لهم حال نجاحهم فى الانتخابات.

وأضاف المندوه، خلال تواجده فى ندوة الخليج 365، "حضرنا من أجل تعظيم موارد الزمالك وليس للتربع، والنادى يمتلك العديد من الموارد، وهناك صندوق حاليًا معد خصيصًا لحل أزمات الزمالك ومنها أزمة إيقاف القيد".

وعن العضويات المستثناه قال المندوه، "من اكتسب عضوية سابقة لا يمكن إلغاؤها تحت أي ظرف، والعضويات المستثناه نحن نتشرف بوجودها داخل الزمالك، ولا مساس بهذه العضويات، ولكن سنقوم بدراسة الأمر في المرحلة المقبلة وكيفية تطبيقه بما يتماشى مع مصلحة نادى الزمالك".

كما تحدث المندوه عن تنقية العضويات قائلاً، "الناس تطمن، ونتمنى أن يكون لجميع أعضاء الجمعية العمومية التصويت، والقيمة المضافة اللجنة السابقة برئاسة عماد عبد العزيز، هي من أقرت تقسيط القيمة المضافة وطالبنا تحصين الزمالك من الطعون على الانتخابات حتى لا ندخل في دوامة جديدة عقب انتهاء الانتخابات".

وزار أعضاء قائمة حسين لبيب، المرشح على رئاسة نادى الزمالك، فى الانتخابات المقرر اقامتها يوم 20 أكتوبر المقبل، مقر مؤسسة الخليج 365، الخميس، وكان فى استقباله قيادات الجريدة أكرم القصاص رئيس مجلس الإدارة، وعُلا الشافعي رئيس التحرير، وعمر الأيوبى رئيس قطاع الرياضة وأحمد توفيق رئيس القسم الرياضى.