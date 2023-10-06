أوسوريو يجهز بديل أوباما لقيادة الزمالك أمام البنك الأهلى

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القاهرة - سامية سيد - يجهز الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بديل يوسف إبراهيم الشهير بـ"أوباما" للدفع به في مباراة البنك الأهلى، المقرر لها غداً السبت باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة دورى نايل.

ويدرس أوسوريو الدفع بإبراهيما نداى ليكون بديلاً لـ"أوباما" بعد معاودة الأخير شكواه من الإصابة فى العضلة الأمامية، رغم مشاركته فى المباراة الماضية أمام أرتا سولار في إياب دور الـ32 بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويثق الكولومبي أوسوريو فى قدرات السنغالى إبراهيما نداى لتعويض غياب أوباما عن لقاء البنك الأهلى، خاصة أن الأخيرة يقدم مستوى جيداً الفترة الأخيرة وساهم بقوة فى قيادة الفريق الأبيض للتأهل لدور المجموعات بالكونفدرالية.

وطالب أوسوريو لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى البنك الأهلى وتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها، وضرورة نقل الكرة سريعا والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس.

ومنح أوسوريو تعليمات خاصة لخط دفاع الزمالك بالتحديد لتفادى الأخطاء في مواجهة البنك الأهلى، كما حذر الكولومبي اللاعبين من التهاون أمام مرمى المنافس، أو التسرع فى إنهاء الهجمات مطالبهم باستغلال الفرص، لتسجيل هدف مبكر يربك حساباتهم.

وعكف الجهاز الفني للزمالك على مدار اليومين على تجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات البنك الأهلى لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف المنافس، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته،وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.