شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار حارس مرمى جديد لتشكيلة هولندا المنهكة بسبب الإصابات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أمستردام - (رويترز)

لجأت هولندا إلى خيار جديد للزود عن مرماها، خلال مباراتي فرنسا واليونان في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم هذا الشهر، لكن يتعين عليها الاستغناء عن لاعبين أساسيين، بسبب الإصابة، في ظل سعيها للحصول على مكان في النهائيات، التي ستقام العام المقبل في ألمانيا.

واختار المدرب رونالد كومان، الجمعة، نيك أوليج من سبارتا روتردام الذي لم يسبق له اللعب دولياً بدلاً من أندريس نوبيرت، الذي كان حارس المرمى الأول للفريق في كأس العالم العام الماضي، ولكن تم استبعاده.

وبإصابة فرينكي دي يونج وماتيس دي ليخت وكودي جاكبو وممفيس ديباي، باتت هولندا في حالة إرهاق قبل مواجهتي فرنسا في أمستردام يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري واليونان في أثينا يوم 16 من الشهر ذاته.

واستدعى كومان ثنائي أياكس أمستردام الهجومي ستيفن برجفاين وبرايان بروبي، إضافة إلى الظهير الجناح يريمي فريمبونج الذي يلعب في ألمانيا، الذي تم استدعاؤه سابقاً، لكنه لم يشارك في أي مباراة دولية بعد.

ويملك المنتخب الهولندي تسع نقاط من أربع مباريات في المجموعة الثانية بفارق ست نقاط خلف فرنسا المتصدرة التي تمتلك العلامة الكاملة. وتملك اليونان أيضاً تسع نقاط، لكنها لعبت مباراة واحدة أكثر من هولندا، بينما تحتل أيرلندا المركز الرابع في المجموعة بثلاث نقاط.

وجاءت تشكيلة المنتخب الهولندي على النحو التالي:

حراسة المرمى: مارك فليكين (برنتفورد)، نيك أوليج (سبارتا روتردام)، بارت فيربرخن (برايتون آند هوف ألبيون).

الدفاع: نيثن آكي (مانشستر سيتي)، دالي بليند (جيرونا)، ستيفان دي فري ودينزل دمفريس (إنتر ميلان)، لوتشارل خيرترويدا وكفيليندشي هارتمان (فينوورد)، ميكي فان دي فين (توتنهام هوتسبير)، فيرجيل فان دايك (ليفربول).

لاعبو الوسط: مارتن دي رون (أتلانتا)، يريمي فريمبونج (باير ليفركوزن)، تون كوبمينرس (أتلانتا)، تيجاني رايندرز (ميلان)، جوي فيرمان (ايندهوفن)، ماتس فيفر (فينورود).

الهجوم: ستيفن برجهاوس وستيفن برجفاين وبرايان بروبي (أياكس أمستردام)، نوا لانج (أيندهوفن)، دونيل مالن (بروسيا دورتموند)، تشافي سيمونز (لايبزيج)، فاوت فيخورست (هوفنهايم).