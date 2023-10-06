شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة «أبطال أفريقيا».. الأهلي المصري وبلوزداد الجزائري وجهاً لوجه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”

أسفرت قرعة دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا لنسخة موسم 2023-2024 عن وقوع الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في المجموعة الرابعة المتوازنة مع يانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.

وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: توانيبو، مازيمبي، بيراميدز، صن داونز.

‏المجموعة الثانية: جلاكسي، اسيك ميموزا، سيمبا، الوداد.

‏المجموعة الثالثه: النجم الساحلي، الهلال السوداني، بترواتلتيكو، الترجي.

‏المجموعة الرابعة: الأهلي المصري، ميدياما، يانج افريكانز، بلوزداد.

ونجح الأهلي، حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا، في التأهل لمرحلة المجموعات على حساب فريق سانت جورج الإثيوبي، بنتيجة 7 - 0، في مجموع مباراتى الذهاب والإياب، بينما وصل بيراميدز، للمرة الأولى في تاريخه متفوقاً على فريق الجيش الرواندي، بنتيجة 6 - 1، في مجموع المباراتين.