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قرعة «أبطال أفريقيا».. الأهلي المصري وبلوزداد الجزائري وجهاً لوجه

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دار الخليج 0 تبليغ

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أسفرت قرعة دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا لنسخة موسم 2023-2024 عن وقوع الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في المجموعة الرابعة المتوازنة مع يانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.

وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: توانيبو، مازيمبي، بيراميدز، صن داونز.

‏المجموعة الثانية: جلاكسي، اسيك ميموزا، سيمبا، الوداد.

‏المجموعة الثالثه: النجم الساحلي، الهلال السوداني، بترواتلتيكو، الترجي.

‏المجموعة الرابعة: الأهلي المصري، ميدياما، يانج افريكانز، بلوزداد.

ونجح الأهلي، حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا، في التأهل لمرحلة المجموعات على حساب فريق سانت جورج الإثيوبي، بنتيجة 7 - 0، في مجموع مباراتى الذهاب والإياب، بينما وصل بيراميدز، للمرة الأولى في تاريخه متفوقاً على فريق الجيش الرواندي، بنتيجة 6 - 1، في مجموع المباراتين.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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