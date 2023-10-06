شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة إفريقية سهلة للزمالك.. وصعبة لاتحاد الجزائر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”

أسفرت قرعة دور مجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية لنسخة موسم 2023-2024 عن وقوع الزمالك فى المجموعة الثانية السهلة نسبياً إلى جانب ساجرادا الأنجولي وأبو سليم الليبي وسوار الغيني.

وصعد الزمالك، بصعوبة على حساب فريق أرتا سولار الجيبوتي، بنتيجة 4 - 3، في مجموع المباراتين، بينما وصل فريق مودرن فيوتشر، متفوقاً على فريق سينجيدا بيج ستارز التنزاني، بنتيجة 4 - 2، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

من جهته، يحتاج اتحاد العاصمة الجزائري إلى جهود مضاعفة عندما يتابع حملة الدفاع عن اللقب، بعدما أوقعته القرعة في صدامين عربيين في المجموعة الأولى إلى جانب فيوتشر المصري والهلال الليبي، فضلاً عن سوبر سبورت الجنوب إفريقي.

وكان فريق «سوسطارة» قد توج باللقب للمرة الأولى في تاريخه الموسم الماضي على حساب يونغ أفريكانز التنزاني بفارق أفضلية الأهداف خارج الديار (فاز الفريق الجزائري ذهاباً في دارس السلام 2-1 وخسر إيابا في الجزائر 0-1). كما توج بلقب الكأس السوبر الافريقي على حساب الأهلي المصري 1-0.

ويسعى فيوتشر في مشاركته القارية الثانية تاريخياً، إلى الذهاب بعيداً في المسابقة بعدما اجتاز هيبة المشاركة الأولى، فيما يخوض الهلال الليبي غمار دور المجموعات لأول مرة في تاريخه.

ويخوض الافريقي التونسي رحلة قارية جديدة حيث يطمح لحصد اللقب الاول في تاريخه في المسابقة القارية الرديفة من حيث الأهمية بعد دوري الأبطال، إنما سيكون أمام مواجهات مجهولة نسبياً ضد دريمز الغاني و أكاديميكا دو لوبيتو الأنغولي الذي يشارك قارياً للمرة الأولى في تاريخه.

ويُعدّ نهضة بركان المغربي من المرشحين لنيل اللقب للمرة الثالثة في تاريخه بعد (2020 و2022) إلا أنه سيكون أمام مواجهات متفاوتة في المجموعة الرابعة ضد ديابل نوار الكونغولي والملعب المالي المالي والوافد الجديد ايضاً سيكوكوني يونايتد من جنوب إفريقيا.