الامارات | أبطال إفريقيا: مجموعة سهلة للأهلي.. وصدام بين الترجي والنجم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسفرت نتائج قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا في كرة القدم التي سُحبت في مدينة جوهانسبرغ الجنوب افريقية اليوم عن مجموعة سهلة للأهلي المصري حامل اللقب، ومجموعة صعبة للترجي مع مواطنه النجم الساحلي، بينما جاءت مجموعة الوداد المغربي متوازنة. وفي ما يلي نتائج القرعة:

الأولى: ماميلودي صنداونز (جنوب إفريقيا)، بيراميدز (مصر)، مازيمبي (الكونغو الديموقراطية)، نواذيبو (موريتانيا)

الثانية: الوداد الرياضي (المغرب)، سيمبا (تنزانيا)، أسيك ميموزا (ساحل العاج)، جوانينغ غالاكسي (بوتسوانا)

الثالثة: الترجي الرياضي (تونس)، أتلتيكو دي لواندا (أنغولا)، الهلال (السودان)، النجم الساحلي (تونس)

الرابعة: الأهلي (مصر، حامل اللقب)، شباب بلوزداد (الجزائر)، يونغ أفريكانز (تنزانيا)، ميدياما (غانا)

وتقام الجولة الأولى من دور المجموعات يومي 24 و25 نوفمبر، فيما يلعب الدور ربع النهائي في 29 و30 مارس و5 و6 نيسان أبريل، ونصف النهائي في 19 و20 و26 و27 أبريل، والنهائي في 19 و26 مايو 2024.