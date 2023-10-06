شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة متزنة لـ الأهلي ونارية لـ بيراميدز - تعرف على نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انتهت منذ قليل مراسم قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم 2023 - 2024 والتي أقيمت في عاصمة جنوب إفريقيا جوهانسبيرج.

وأسفرت القرعة عن مواجهات نارية بين الأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

نتائج قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا

المجموعة الأولى

صنداونز الجنوب الأفريقي.

بيراميدز المصري.

مازيمبي الكونغولي.

نوازيبوا الموريتاني.



المجموعة الثانية

الوداد المغربي.

سيمبا التنزاني.

اسييك ميموزا الإيفواري

جواني جالاكسي البتسوني.

المجموعة الثالثة

الترجي الرياضي التونسي.

بيتروا أتلتيكو الأنجولي.

الهلال السوداني.

النجم الساحلي التونسي.

المجموعة الرابعة

الأهلي المصري.

شباب بلوزدا الجزائري.

يانج إفريكا التنزاني.

ميدياما الغاني.

موعد انطلاق دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن تقام مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا خلال الفترة من 24 نوفمبر 2023 وحتى يوم 2 مارس 2024.

القنوات الناقلة لمباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا

وتمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا 2023\2024، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وعبر مختلف الأقمار الصناعية.