شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى شعار آخر مواجهة جمعت الزمالك وساجرادا الأنجولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة دور مجموعات بطولة الكونفدرالية الأفريقية لنسخة موسم 2023-2024 عن وقوع الزمالك فى المجموعة الثانية بجانب ساجرادا الأنجولي وأبو سليم الليبي وسوار الغيني.

ويواجه الزمالك ساجرادا الأنجولى فى مواجهة مكررة، بعدما التقى معه فى دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا موسم 2021-2022، علمًا بأن الفارس الأبيض اكتفى بالتعادل السلبي ذهابًا وإيابًا. بينما سيقابل الزمالك فريقى أبو سليم الليبى وسوار الغينى للمرة الأولى فى تاريخه.

أقيمت قرعة الكونفدرالية الأفريقية في مدينة جوهانسبرج، عاصمة جنوب أفريقيا، اليوم الجمعة، وسط ترقب الزمالك وفيوتشر ممثلي الكرة المصرية بالبطولة.

كان الزمالك تأهل إلى دور مجموعات الكونفدرالية بصعوبة على حساب فريق أرتا سولار الجيبوتي، بنتيجة 4 – 3، في مجموع المباراتين، بينما صعد فريق مودرن فيوتشر، متفوقا على فريق سينجيدا بيج ستارز التنزاني، بنتيجة 4 – 2، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويشارك فريقي الزمالك ومودرن فيوتشر في مسابقة كأس الكونفيدرالية لهذا الموسم،بينما يلعب الأهلي وبيراميدز في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

تقام مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات من الكونفدرالية في أيام 24-25-26 نوفمبر المقبل، وينتهي هذا الدور في الأول والثاني والثالث من مارس 2024.

الجولة الأولى: 26 نوفمبر. الجولة الثانية: 3 ديسمبر. الجولة الثالثة: 10 ديسمبر. الجولة الرابعة: 20 ديسمبر. الجولة الخامسة: 25 فبراير. الجولة السادسة: 3 مارس. مجموعات الكونفدرالية

مجموعات الكونفدرالية المجموعة الأولى: الهلال الليبي- سوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقي- مودرن فيوتشر- اتحاد العاصمة الجزائري المجموعة الثانية: أبو سليم الليبي- سوار كويا الغيني- ساجرادا الأنجولي- الزمالك المجموعة الثالثة: أكاديميكا لوبيتو الأنجولي- دريمز الغاني- الإفريقي التونسي- ريفرز يونايتد النيجيري المجموعة الرابعة: سيخوخون يونايتد الجنوب إفريقي- الملعب المالي- ديابيل نوارس الكونغولي- نهضة بركان المغربي



قرعة الكونفيدرالية.. قائمة الأكثر تتويجا قرعة الكونفيدرالية.. قائمة الأكثر تتويجا

وفاز ببطولة الكونفدرالية 14 نادياً، أخرهم هو نادي اتحاد الجزائر بطل نسخة 2023.

ويعد نادي الصفاقسي هو أكثر الأندية تتويجاً بالبطل بنحو 3 مرات ويليه أندية الرجاء الرياضي ونادي النجم الرياضي الساحلي ونادي تي بي مازيمبي ونادي نهضة بركان بلقبين.



كأس الكونفدرالية الأفريقية 2023 كأس الكونفدرالية الأفريقية 2023

تأتي قائمة الأكثر تتويجًا ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على مر التاريخ كالتالى:

الصفاقسي – 3 ألقاب

النجم الساحلي – لقبين

الرجاء المغربي – لقبين

مازيمبي – لقبين

نهضة بركان – لقب

الفتح الرباطي – لقب

هارتس أوف أوك – لقب

الملعب المالي – لقب

المغرب الفاسي – لقب

ليوباردس الكونغولي – لقب

الجيش الملكي – لقب

الأهلي – لقب

الزمالك – لقب

اتحاد العاصمة- لقب