شكرا لقرائتكم خبر عن نيرة الأحمر: قائمة حسين لبيب كلها كفاءات وهدفنا خدمة نادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت نيرة الأحمر، المرشحة على عضوية مجلس إدارة نادى الزمالك تحت السن على قائمة حسين لبيب في الانتخابات المقبلة، المقرر لها 20 أكتوبر الجاري، إنها لم تتردد فى قبول عرض خوض الانتخابات بقائمة لبيب لإيمانها الكامل بفكر جميع الأفراد الموجودين بها.

وأضافت نيرة خلال وجودها فى ندوة الخليج 365، "أنها لم تكن مخططة الترشح فى الانتخابات ولكن بمجرد العرض عليها وافقت لأن العرض مغرٍ من حيث القائمة محترمة ومليئة بالكفاءات والقامات، إضافة إلى أن الإدارة فى القائمة ليست فردية وكل مرشح مشترك فى أكثر من ملف والأهم فى النهاية كيان الزمالك".

وتابعت، "تحت السن يعامل مثل فوق السن ووجهات نظرنا بتحترم وهذا يدل على أننا نتعامل مع إدارة محترمة تقدر الجميع، وبالنسبة للملفات كل شخص بيتعامل في تخصصه، فنحن لا نبحث عن المصلحة أو التربح ولكن ما يهمنا مصلحة وخدمة نادى الزمالك".

واصلت، "الفترة القادمة صعبة ونبذل قصارى جهدنا،من أجل العودة بالنادى إلى المكانة الطبيعية،والجميع سيسخر كل طاقاته لخدمة الكيان الأبيض".

وزار أعضاء قائمة حسين لبيب، المرشح على رئاسة نادى الزمالك، فى الانتخابات المقرر إقامتها يوم 20 أكتوبر المقبل، مقر مؤسسة الخليج 365، الخميس، وكان فى استقبالهم قيادات الجريدة أكرم القصاص رئيس مجلس الإدارة، وعُلا الشافعي رئيس التحرير، وعمر الأيوبى رئيس قطاع الرياضة، وأحمد توفيق رئيس القسم الرياضى.