شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة دور مجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لنسخة موسم 2023-2024 عن وقوع الأهلي في المجموعة الرابعة مع شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزانى وميدياما الغانى.

الأهلى نجح فى التأهل لمرحلة المجموعات على حساب فريق سانت جورج الإثيوبي بنتيجة 7 – 0، في مجموع مباراتى الذهاب والإياب، بينما وصل بيراميدز، للمرة الأولي في تاريخه متفوقا على فريق الجيش الرواندي، بنتيجة 6 – 1، في مجموع المباراتين.

ويأمل الأهلي صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، إلى تحقيق اللقب الثانى عشر في النسخة الحالية.

ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجا ببطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.



