شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يتقدم على الاتحاد السكندرى بهدف "بلحاج" فى الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق الجونة على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد فى الشوط الأول من عمر المباراة التي تجمعهما حاليا باستاد الإسكندرية ضمن الجولة الثالثة من عمر بطولة دورى نايل.

أحرز المغربى أحمد بلحاج هدف الجونة فى الدقيقة 13 من الشوط الأول، بعد متابعة من تسديد ركلة جزاء احتسبت لفريقه، تصدى لها حارس الاتحاد السكندري لترتد لأحمد بلحاج الذي سددها في الشباك.

وخاض فريق الاتحاد السكندرى بقيادة طارق العشرى المباراة بتشكيل كالتالى :

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: كريم الديب، سيف تقى، محمود شبانه، مصطفى إبراهيم

الوسط: زغلول الدسوقي، مور سليفو، خالد الغندور

الهجوم: أحمد عيد، مابولولو، بنجامين بواتينج

بينما جاء تشكيل فريق الجونة بقيادة علاء عبد العال يضم كل من :

حراسة المرمى : أحمد مسعود

الدفاع: صبري رحيل، أحمد حسام، أحمد عبدالرسول، أحمد محمود.

الوسط: أليو جاتا، محمد الدغيمي، أحمد نجاحي.

الهجوم: أرنو راندريانتينانا، أكوروي جابرييل ، أيمن موكا.