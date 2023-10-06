شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات بيراميدز فى مجموعات دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة دور مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2023-2024 عن وقوع فريق بيراميدز فى المجموعة الأولى بجانب كل من: نواذيبو الموريتاني ومازيمبي الكنغولي وصن داونز الجنوب أفريقي.

مواعيد مباريات بيراميدز بدور المجموعات بدوري الأبطال

الجولة الأولى: بيراميدز × مازيمبي - داخل مصر - 24-25 نوفمبر 2023

الجولة الثانية: نواذيبو الموريتاني × بيراميدز - خارج مصر - 1-2 ديمسبر 2023

الجولة الثالثة: صن داونز × بيراميدز - خارج مصر - 8-9 ديسمبر 2023

الجولة الرابعة: بيراميدز × صن داونز - داخل مصر - 19 ديسمبر 2023

الجولة الخامسة: مازيمبي × بيراميدز - خارج مصر - 23-24 فبراير 2024

الجولة السادسة: بيراميدز × نواذيبو الموريتاني - داخل مصر - 1-2 مارس 2024

ويشارك بيراميدز لأول مرة في تاريخه ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما احتل وصافة ترتيب الدوري المصري في الموسم الماضي، ويسعى الفريق السماوي إلى تحقيق أول لقب في مسيرته الموسم الحالي.