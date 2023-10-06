قرعة دور المجموعات الإفريقي.. مجموعة نارية للأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لنسخة موسم 2023-2024 عن وقوع الأهلي في المجموعة الرابعة مع شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزانى وميدياما الغانى.

وأقيمت قرعة دوري أبطال أفريقيا في مدينة جوهانسبرج، عاصمة جنوب أفريقيا، اليوم الجمعة، وسط ترقب الأهلي وبيراميدز ممثلي الكرة المصرية بالبطولة.

كان الأهلى، نجح في التأهل لمرحلة المجموعات على حساب فريق سانت جورج الإثيوبي، بنتيجة 7 – 0، في مجموع مباراتى الذهاب والإياب، بينما وصل بيراميدز، للمرة الأولي في تاريخه متفوقا على فريق الجيش الرواندي، بنتيجة 6 – 1، في مجموع المباراتين.