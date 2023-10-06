قرعة الكونفدرالية.. الزمالك مع أبو سليم في المجموعة الثانية.. وفيوتشر مع حامل اللقب

الشارقة - اميمة ياسر - أسفرت قرعة دور مجموعات بطولة الكونفدرالية الأفريقية لنسخة موسم 2023-2024 عن وقوع الزمالك فى المجموعة الثانية بجانب ساجرادا الأنجولي وأبو سليم الليبي وسوار الغيني.

فيما يلعب مودرن فيوتشر في المجموعة الأولى مع الهلال الليبي وسوبر سبورت، واتحاد العاصمة الجزائري "حامل اللقب".

وأقيمت قرعة الكونفدرالية الأفريقية في مدينة جوهانسبرج، عاصمة جنوب أفريقيا، اليوم الجمعة، وسط ترقب الزمالك وفيوتشر ممثلي الكرة المصرية بالبطولة.

كان الزمالك تأهل إلى دور مجموعات الكونفدرالية بصعوبة على حساب فريق أرتا سولار الجيبوتي، بنتيجة 4 – 3، في مجموع المباراتين، بينما صعد فريق مودرن فيوتشر، متفوقا على فريق سينجيدا بيج ستارز التنزاني، بنتيجة 4 – 2، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.