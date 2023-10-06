شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب: برايتون من أفضل فرق الدوري حالياً رغم خسارة لاعبين بارزين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول قبل مواجهة برايتون آند هوف ألبيون، بعد غد الأحد، إن برايتون من أفضل فرق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حالياً ويقدم «كرة قدم مذهلة»، رغم خسارة أبرز لاعبيه.

وأنهى برايتون الموسم الماضي في المركز السادس ليتأهل للعب في أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي، لكنه فقد اثنين من لاعبي الوسط البارزين مع انتقال أليكسيس ماك أليستر إلى ليفربول، بينما انتقل موزيس كايسيدو إلى تشيلسي.

ويحتل الفريق القادم من الساحل الجنوبي المركز السادس في الدوري هذا الموسم، لكنه يتذيل مجموعته في الدوري الأوروبي دون أي فوز، بينما كانت آخر مباراة له في الدوري هي الهزيمة 6-1 أمام أستون فيلا. ويحتل ليفربول المركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن برايتون.

وقال كلوب للصحفيين «لم تسر بعض النتائج في صالح برايتون، لكنه وضع طبيعي تماماً في برنامج التطور. أجرى الفريق الكثير من التغييرات، وخسر لاعبين بارزين، حصلنا على أحدهم، وما زالوا يقدمون كرة قدم مذهلة.

وأضاف «نتوقع مباراة صعبة جداً أمام أحد أفضل الفرق في الدوري، والذي يقوده واحد من أفضل المدربين في المسابقة حالياً على ما أعتقد»، مضيفاً أنهم «اتخذوا خطوة ذكية بالتعاقد مع المدرب روبرتو دي تسيربي ليحل محل جراهام بوتر».

وتابع «لقد خطوا خطوات كبيرة جدا، والفريق يلعب بثبات كبير في المستوى. تشكيلات مختلفة ولاعبون مختلفون وطرق لعب مختلفة. إنه أمر رائع. نحترم كثيراً كرة القدم التي يقدمها برايتون حالياً».