الامارات | العينة "ب" تؤكد تعاطي بوغبا للمنشطات

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شكرا لقرائتكم خبر عن العينة "ب" تؤكد تعاطي بوغبا للمنشطات والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد فحص العينة "ب" التي طلبها الفرنسي بول بوغبا، لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي، تواجد مادة تستسوستيرون، بحسب ما ذكر مصدر قريب من الملف لوكلة (فرانس برس) اليوم، مؤكداً معلومات نشرتها الصحف الإيطالية.
ويواجه لاعب الوسط البالغ 30 عاماً المتوّج بلقب مونديال 2018، والموقوف عن اللعب احتياطياً منذ 11 سبتمبر الماضي، عقوبة الإيقاف لمدة أربع سنوات قد تُخفّض إلى النصف بحال اثبات عدم تناول المادة المحظورة عن عمد.
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