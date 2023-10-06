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الامارات | لاعب الشارقة لوان بيريرا يحصل على الجنسية الإماراتية

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منصور السندي – الشارقة 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف نادي الشارقة عن حصول لاعبه البرازيلي لوان بيريرا  "23 عاماً" على الجنسية الإماراتية.
وقال النادي على صفحته الرسمية عبر منصة "إكس": "تهانينا للاعبنا لوان بيريرا بمناسبة حصوله على الجنسية الإماراتية".
ويعد لوان بيريرا من العناصر الأساسية في تشكيلة فريق الشارقة التي يعتمد عليها مدرب الفريق الروماني كوزمين وظهر خلال الفترة الماضية بمستوى فني مميز.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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