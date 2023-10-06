الامارات | لاعب الشارقة لوان بيريرا يحصل على الجنسية الإماراتية

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شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الشارقة لوان بيريرا يحصل على الجنسية الإماراتية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف نادي الشارقة عن حصول لاعبه البرازيلي لوان بيريرا "23 عاماً" على الجنسية الإماراتية.
وقال النادي على صفحته الرسمية عبر منصة "إكس": "تهانينا للاعبنا لوان بيريرا بمناسبة حصوله على الجنسية الإماراتية".
ويعد لوان بيريرا من العناصر الأساسية في تشكيلة فريق الشارقة التي يعتمد عليها مدرب الفريق الروماني كوزمين وظهر خلال الفترة الماضية بمستوى فني مميز.
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