الامارات | 16 ميدالية ملونة تكتب تاريخاً جديداً للإمارات في "الألعاب الآسيوية"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفع منتخبا الفروسية والجوجيتسو رصيد الإمارات بدورة الألعاب الآسيوية الـ19 بهانغتشو إلى 16 ميدالية، حيث حصد أبطال الجوجيتسو فضية وبرونزيتين، بينما نال منتخب الفروسية فضية وبرونزية. وجاء فوز الفروسية ضمن قفز الحواجز من خلال عمر المرزوقي وعبدالله المري على الترتيب، ليعزز المنتخب إنجازاته في المحفل الآسيوي عقب حصد برونزية الفرق في وقت سابق بالدورة.

وارتفع حصاد الإمارات للمرة الأولى في تاريخ المشاركات بدورات الألعاب الآسيوية إلى 16 ميدالية ملونة بزيادة 3 ميداليات عن النسخة الماضية في جاكرتا عام 2018، مع وجود فرصة لزيادة الغلة في ظل خوض منتخب الجوجيتسو لمنافسات الغد التي ستشهد مشاركة العديد من الأبطال المرشحين لحصد الميداليات الملونة مثل فيصل الكتبي، وسعيد الكبيسي، وشما الكلباني، ومهرة محفوظ.

وحصدت الإمارات مع نهاية اليوم الثالث عشر 16 ميدالية ملونة تحققت في 4 رياضات هي الجوجيتسو، والجودو، والفروسية، والدراجات بواقع 3 ذهبيات و5 فضيات، و8 برونزيات في المركز الرابع عربياً بجدول الترتيب العام لدورة الألعاب الآسيوية والمركز الـ18 آسيوياً. ورفع الجوجيتسو حصاده إلى 7 ميداليات، من خلال الميداليات الثلاثة الجديدة اليوم، عن طريق البطلة أسماء الحوسني (ذهبية) وزن 52 كجم للسيدات، وشمسة العامري (برونزية) وزن 57 كجم للسيدات، ومهدي العولقي ( برونزية) وزن 77 كجم للرجال.