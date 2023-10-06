فانتازي.. جوارديولا يكشف آخر تطورات إصابة ثنائي الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

تحدث بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي في المؤتمر الصحفي قبل مباراة أرسنال، عن أخر تطورات إصابة جون ستونز و كيفن دي بروين.

وكشف بيب جوارديولا أن جون ستونز لن يشارك أمام أرسنال يوم الأحد، قائلا: "ستونز ليس جاهزًا للعب، ربما سيكون متاحا للمنتخب الوطني بفترة التوقف الدولي".

ولم يشارك ستونز في أي مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ بداية الموسم الجاري، رغم تواجده على مقاعد البدلاء أمام لايبزيج يوم الأربعاء الماضي.

وعن إصابة كيفن دي بروين، أضاف: "كيفن يأتي للنادي إما قبل التدريب أو من أجل العلاج، وبعد التدريب يراه أخصائي العلاج الطبيعي".

وواصل: "بالطبع أراه كل يوم وهو يتحسن، ومزاجه جيد، آمل أن يعود في أقرب وقت".

وتعرض البلجيكي للإصابة في المباراة الافتتاحية بالدوري الإنجليزي، وكشفت الفحوصات غيابه لمدة تصل إلى خمسة أشهر بعد إجراء عملية جراحة في أوتار الركبة.

ويلاقي مانشستر سيتي نظيره أرسنال ضمن مباريات الأسبوع الثامن من الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الأحد المقبل، على ملعب الإمارات.