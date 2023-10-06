نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا 2023-2024

محمد اسماعيل - القاهرة - أقيمت اليوم الجمعة 6 أكتوبر 2023، في الرابعة عصراً قرعة دوري أبطال أفريقيا 2023-2024، وأسفرت القرعة عن وجود بيراميدز في المجموعة الأولى والأهلي في المجموعة الرابعة.

جاءت نتائج القرعة كالآتي:

المجموعة الأولى

نواذيبو (الموريتاني)

مازيمبي (الكونغولي)

بيراميدز (المصري)

صن داونز (الجنوب إفريقي)

المجموعة الثانية

جوانينج جالاكسي (البوتسواني)

أسيك (الإيفواري)

سيمبا (التنزاني)

الوداد (المغربي)

المجموعة الثالثة

النجم الساحلي (التونسي)

الهلال (السوداني)

بترو أتلتيكو (الأنجولي)

الترجي (التونسي)

المجموعة الرابعة

ميدياما (الغاني)

يانج أفريكانز (التنزاني)

شباب بلوزداد (الجزائري)

الأهلي (المصري)