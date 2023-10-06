جدول مباريات بيراميدز في مجموعات دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - أسفرت قرعة دوري أبطال أفريقيا، التي أقيمت اليوم في الرابعة عصراً، وجود بيراميدز في المجموعة الأولي التي تضم، نواذيبو (الموريتاني)، مازيمبي (الكونغولي)، صن داونز (الجنوب إفريقي).
نرصد ترتيب مباريات بيراميدز:
بيراميدز - مازيمبي الكونغولي
نواذيبو - بيراميدز
صن داونز - بيراميدز
بيراميدز - صن داونز
مازيمبي - بيراميدز
بيراميدز - نواذيبو
جاء جدول مباريات بيراميدز كالآتي:
الجولة الأولى، 24 و 25 نوفمبر 2023
الجولة الثانية: 1 و 2 ديسمبر 2023
الجولة الثالثة: 8 و 9 ديسمبر 2023
الجولة الرابعة: 18 و 19 ديسمبر 2023
الجولة الخامسة: 23 و 24 فبراير 2024
الجولة السادسة: 1 و 2 مارس 2024