جدول مباريات بيراميدز في مجموعات دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - أسفرت قرعة دوري أبطال أفريقيا، التي أقيمت اليوم في الرابعة عصراً، وجود بيراميدز في المجموعة الأولي التي تضم، نواذيبو (الموريتاني)، مازيمبي (الكونغولي)، صن داونز (الجنوب إفريقي).

نرصد ترتيب مباريات بيراميدز:

بيراميدز - مازيمبي الكونغولي

نواذيبو - بيراميدز

صن داونز - بيراميدز

بيراميدز - صن داونز

مازيمبي - بيراميدز

بيراميدز - نواذيبو

جاء جدول مباريات بيراميدز كالآتي:

الجولة الأولى، 24 و 25 نوفمبر 2023

الجولة الثانية: 1 و 2 ديسمبر 2023

الجولة الثالثة: 8 و 9 ديسمبر 2023

الجولة الرابعة: 18 و 19 ديسمبر 2023

الجولة الخامسة: 23 و 24 فبراير 2024

الجولة السادسة: 1 و 2 مارس 2024