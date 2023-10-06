فانتازي.. كل ما تريد معرفته عن الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

تبدأ مباريات الأسبوع الثامن من الدوري الإنجليزي الممتاز، غدًا السبت، ويسعى لاعبو فانتازي لتحقيق أعلى النقاط، ولمساعدتكم نشر الخليج 365 عدة موضوعات يمكنكم الإطلاع عليها من خلال هذه الروابط:

فانتازي.. أفضل 11 لاعبا للجولة الثامنة بالدوري الإنجليزي الممتاز

فانتازي.. أفضل 5 بدائل بعد تأكيد إصابة بيرفيس إستوبينان

فانتازي.. هل حان وقت الاستغناء عن هالاند كقائد والتفكير في صلاح وسون؟

فانتازي.. أفضل 4 لاعبين ذوي ملكية منخفضة للجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز

فانتازي.. أفضل 5 لاعبين للجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي

فانتازي.. هل حان وقت الاستغناء عن راشفورد؟

فانتازي.. "الإبقاء على إستوبينان وميتوما أم بيعهما" الخبراء يجيبون

فانتازي.. "هل يجب امتلاك تريبير؟" الخبراء يجيبون

فانتازي.. كيف يؤثر امتلاك تربيير على خطط لاعبو فانتازي؟

فانتازي.. هل يجب بيع ألفاريز وشراء واتكينز؟

فانتازي.. تين هاج يؤكد خضوع مارتينيز لعملية جراحية

فانتازي.. كلوب يكشف آخر تطورات إصابة جاكبو

فانتازي.. جوارديولا يكشف آخر تطورات إصابة ثنائي الفريق

فانتازي.. أرتيتا يكشف حجم إصابة ساكا

فانتازي.. أرتيتا يؤكد مشاركة ثنائي الفريق في التدريبات الجماعية