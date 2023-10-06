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"طرد وركلة جزاء".. الاتحاد السكندري يتعادل مع الجونة في مباراة درامية

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محمد اسماعيل - القاهرة - تعادل نادي الاتحاد السكندري مع الجونة في المباراة أقيمت اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من .

أحرز أحمد بلحجي لاعب الجونة الهدف الأول له و للفريق في الدقيقة 13 من أحداث الشوط الأول، وفي الدقيقة 50 سجل الثاني، لكن طرد لاعب الجونة، أليو جاتا في الدقيقة 39 غير المباراة، إذا استطاع مابولولو لاعب الاتحاد تسجيل الأول للاتحاد، وفي الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع تعادل لفريقه بهدف من ركلة جزاء.

بعد تعادل اليوم، يحتل الاتحاد السكندري المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري بـ 4 نقاط من 3 مباريات، أما الجونة في المركز الـ13 برصيد نقطتين من 3 مباريات.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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